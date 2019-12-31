Pendik Belediyesi kış için önlemlerini aldı

7 kar küreme ve tuzlama aracı, 10 kepçe, 2 greyder ve 4 ekskavatör daima hazırda bulunduran Pendik Belediyesi kötü hava şartlarına karşı ilçede güvenliği sağladı. 120 personelle 24 saat esasına göre çalışacak olan Pendik Belediyesi önlemlerinin erkenden aldı.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve olası kar yağışına karşı 2 bin 500 ton tuzu kullanıma hazır hale getirildi. Ayrıca 7 kar küreme ve tuzlama aracı, 10 kepçe, 2 greyder ve 4 ekskavatör olmak üzere 120 personel de 24 saat esasına göre mücadele için bekliyor. Öte yandan İBB Karla Mücadele Ekipleri de kenttteki anaarterlerde şimdiden önlem aldı. Uzmanlar bu önlemlerin yanı sıra vatandaşlara da araçlarında kar lastiği kullanımı ve yağış /buzlanma beklenen günlerde de toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye ediyor.