Pendik Belediyesi liseli gençlere Boğaz Turu etkinliği düzenledi!

Pendik Belediyesi Pendik'te okuyan lise öğrencilerine boğaz turu etkinliği düzenledi. Etkinliğe Ahmet Cin de katılım gösterdi.

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Pendik Belediyesi liseli gençlere Boğaz Turu etkinliği düzenledi!

Pendik Belediyesi tarafından gençlere yönelik yapılan etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Pendik'te bulunan liselerde okuyan öğrencilerine moral ve motivasyon oluşturması amacıyla Boğaz Turu etkinliği düzenlendi.

500'Ü AŞKIN GENÇ KATILDI

Gençlere etkinlikte eşlik eden ve sohbet ederek gençleri dinleyen Belediye Başkanı Ahmet Cin “Gençler, sizler için etkinliklerimize her zaman devam ediyoruz. Bugün de tekne ile sizlere boğaz turu yaptırmak istedik, buraları görmenizi istedik. Biliyorsunuzdur bu sene üniversiteye yeni başlayanlara 2 Bin TL’lik desteğimiz oldu, sizin de önünüzde bir sınav var. Siz de inşallah seneye sınavlarınıza girip üniversiteye geçeceksiniz. Takipte kalın, gençler." ifadelerini kullandı.

500'ü aşkın gencin katıldığı etkinlikte öğrenciler boğaz havası almanın yanında çeşitli müzikler eşliğinde eğlendi ve unutulmaz bir gün yaşadılar.

Pendik Belediyesi liseli gençlere Boğaz Turu etkinliği düzenledi!Pendik Belediyesi liseli gençlere Boğaz Turu etkinliği düzenledi!Pendik Belediyesi liseli gençlere Boğaz Turu etkinliği düzenledi!Pendik Belediyesi liseli gençlere Boğaz Turu etkinliği düzenledi!Pendik Belediyesi liseli gençlere Boğaz Turu etkinliği düzenledi!Pendik Belediyesi liseli gençlere Boğaz Turu etkinliği düzenledi!

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