Pendik Belediyesi metro istasyonlarının yakınına 3 yeni meydan inşa etti!

Pendik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Pendik - Sabiha Gökçem metro hattının geçtiği noktalara 3 yeni meydana inşa etti.

Rukiye Karapunar
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Pendik Belediyesi metro istasyonlarının yakınına 3 yeni meydan inşa etti!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Pendik - Sabiha Gökçen metro hattı için Pendik Belediyesi ekipleri çevre düzenlemesi yaptı. Kurtköy, Yayalar-Şeyhli ve Fevzi Çakmak mahallelerine yeni meydanlar inşa edildi.

ÇEŞİTLİ ALANLAR MEVCUT

Ankara Caddesi üzerinde Kurtköy Metro İstasyonu’na entegre olarak inşa edilen meydan 7 bin 500 metrekarelik bir alana sahip. 3 bin 650 metrekarelik yeşil alanın bulunduğu Kurtköy Meydanı’nda aynı zamanda oturma alanları, büfe, mescit ve tuvalet gibi donatılar yer alıyor. Yapılan ışıklandırmayla ışıl ışıl olan meydan mahallenin de çehresini değiştirmiş oldu.

MEYDANLARA OTOPARK DA YAPILACAK

Yayalar-Şeyhli de 2 bin metrekare, Fevzi Çakmak da ise 3 bin 800 metrekarelik alanlarda aynı zamanda otopark yer alıyor. Yayalar-Şeyhli’ye yapılan meydanda 245 araçlık otopark hizmet veriyor. Önümüzdeki süreçte Kurtköy meydana ilave 100 araçlık, Fevzi Çakmak meydana ise 450 araçlık otopark kazandırılması hedefleniyor.

Pendik Belediyesi metro istasyonlarının yakınına 3 yeni meydan inşa etti!Pendik Belediyesi metro istasyonlarının yakınına 3 yeni meydan inşa etti!Pendik Belediyesi metro istasyonlarının yakınına 3 yeni meydan inşa etti!Pendik Belediyesi metro istasyonlarının yakınına 3 yeni meydan inşa etti!

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