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Pendik Belediyesi “Mobil Atık Getirme Merkezi” Projesini hayata geçirdi

Pendik Belediyesi 13 mahalleye güneş enerjisiyle çalışan, atıkları sıkıştırma özelliğine sahip Mobil Atık Getirme Merkezi kurdu.

Pendik Belediyesi “Mobil Atık Getirme Merkezi” Projesini hayata geçirdi

Çevre ve tasarruf konusunda teknolojiye yatırımlarını sürdüren Pendik Belediyesi “Mobil Atık Getirme Merkezi” Projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında kent genelinde belirlenen 13 noktaya tamamen güneş enerjisiyle çalışan konteynerler yerleştirildi. Atıkları kendinden sıkıştırma özelliğine sahip Mobil Atık Getirme Merkezleri sağlayacakları enerji tasarrufuyla iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunacak.

13 NOKTAYA YERLEŞTİRİLDİ

“Akıllı Mobil Atık Getirme Merkezi” içerisinde kağıttan elektroniğe 8 farklı atık grubunun aynı anda toplanmasına imkan sağlayacak. Şimdilik kent genelinde başta Pendik merkez olmak üzere 13 farklı noktaya konuldu. Akıllı Mobil Atık Getirme Merkezlerinin sayısı zamanla artırılacak.

Pendik Belediyesi Mobil Atık Getirme Merkezi Projesini hayata geçirdiPendik Belediyesi Mobil Atık Getirme Merkezi Projesini hayata geçirdiPendik Belediyesi Mobil Atık Getirme Merkezi Projesini hayata geçirdi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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