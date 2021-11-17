Pendik Belediyesi 'Neşeli Patiler' Kliniğini açtı, klinikte sahipsiz hayvanların tedavileri yapılıyor

Pendik Belediyesinin geçtiğimiz yıllarda hizmete sunduğu Neşeli Patiler Köpek Eğitim Parkı’nda Neşeli Patiler Kliniği açıldı.

PARAZİT AŞILARI VE BASİT TEDAVİLER YAPILIYOR

Hayvanseverlerin can dostlarıyla güvenli ve eğlenceli vakit geçirebildiği parka kurulan klinik; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah 9.00-16.00 arası hizmet veriyor. Sahipsiz hayvanların bakıldığı klinikte iç-dış parazit aşıları ve basit tedaviler gerçekleştiriliyor. Sahipli evcil hayvanlara ise kuduz aşısı yapılıyor. Alanda aynı zamanda hayvan sahiplerinin danışabileceği ücretiz köpek eğitmeni de bulunuyor.