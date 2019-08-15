Pendik Belediyesi okul bahçelerini oyun sahalarına dönüştürüyor

Öğrencilerin konforlu şekilde eğitim görmesini sağlayan çalışmalara imza atan Pendik Belediyesi ekipleri okul bahçelerini oyun sahalarına dönüştürme çalışmalarına başladı. Bahçelere sıra çizgileri de çizen belediye ekipleri, öğrencilerin teneffüs ve beden eğitimi derslerinin daha verimli geçmesini sağlıyor.

Pendik’te 130’u aşkın devlet okulu bulunuyor. Okullar, 16 Eylül tarihinde başlayacak olan 2019-2020 eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor. Pendik Belediyesi de imkanları doğrultusunda okulların ihtiyaçlarını karşılayarak öğrencilerin konforlu şekilde eğitim görmesini sağlayan çalışmalara imza atıyor.

Bunlardan biri de okul bahçelerinde çizim ve boya çalışması. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bahçelerdeki sıra çizgilerini yenileyerek yeni döneme hazır hale getiriyor. Bunun yanı sıra renkli çizgilerle basketbol ya da futbol sahası oluşturan ekipler öğrencilerin teneffüs zamanlarının ya da beden eğitimi derslerinin daha verimli geçmesini sağlıyor. Devlet okullarından bahçe boyama işlemlerinin eylül ayının ilk haftalarına kadar tamamlanması planlanıyor.