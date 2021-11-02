Pendik Belediyesinden okullarda koronavirüs önlemi! 15 günde bir dezenfekte ediliyor

Pendik Belediyesi, okulları 15 günde bir dezenfekte ediyor.

Belediye ekipleri salgın hastalıklarla mücadele kapsamında ilçedeki resmi okulları, COVID-19 dahil tüm salgınlara karşı dezenfekte ederek öğretmen ve öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitim almasını sağlıyor.

DEZENFEKTE EDİLDİ

Bu kapsamda ekipler, eğitim ve öğretimin yapılmadığı cumartesi ve pazar günleri okullara giderek sınıflar, kütüphaneler ve tuvaletler dahil tüm ortak kullanım alanlarını özel kimyasal kullanarak dezenfekte ediyor.