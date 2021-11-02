Pendik Belediyesinden okullarda koronavirüs önlemi! 15 günde bir dezenfekte ediliyor
Pendik Belediyesi ekipleri, eğitim ve öğretimin yapılmadığı cumartesi ve pazar günleri okulları 15 günde bir dezenfekte ediyor. Sterilize edilen ortamda öğretmen ve öğrencilerin Koronavirüs salgınına karşı korunması hedefleniyor.
Pendik Belediyesi, okulları 15 günde bir dezenfekte ediyor.
Belediye ekipleri salgın hastalıklarla mücadele kapsamında ilçedeki resmi okulları, COVID-19 dahil tüm salgınlara karşı dezenfekte ederek öğretmen ve öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitim almasını sağlıyor.
DEZENFEKTE EDİLDİ
Bu kapsamda ekipler, eğitim ve öğretimin yapılmadığı cumartesi ve pazar günleri okullara giderek sınıflar, kütüphaneler ve tuvaletler dahil tüm ortak kullanım alanlarını özel kimyasal kullanarak dezenfekte ediyor.