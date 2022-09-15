Pendik Belediyesi PEAK ekiplerinden deprem tatbikatı! Şiddetli bir sarsıntı yaşadılar!

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri AFAD ile birlikte deprem tatbikatı düzenledi. Tatbikata Belediye Başkanı Ahmet Cin'de katıldı.

Rukiye Karapunar
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Pendik Belediyesi PEAK ekiplerinden deprem tatbikatı! Şiddetli bir sarsıntı yaşadılar!

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri 8PEAK) ve AFAD ile birlikte gerçeği aratmayacak kadar gerçek olan bin deprem tatbikatı düzenledi. 7.5 şiddetinde olan ve Türkiye'de ilk defa bu kadar gerçekçi bir şekilde yapılan tatbikatta bulunan Belediye Başkanı Ahmet Cin "Deprem olduğunda hazır olmak gerekiyor, bu noktada Pendik Belediyesi olarak PEAK’ı kurduk ve AFAD’dan sertifika alan ilk belediye olduk." dedi.

"HAZIR OLMAK GEREKİYOR"

Orta Mahalle’de kontrollü yıkılmış bir binada gerçekleşen tatbikatta 7,5 büyüklüğünde bir deprem tatbikatına katılan Ahmet Cin "Ülkemiz deprem ülkesi. Deprem olduğunda hazır olmak gerekiyor, bu noktada Pendik Belediyesi olarak PEAK’ı kurduk ve AFAD’dan sertifika alan ilk belediye olduk. Kentsel dönüşüm de yaptığımız bu alanda ekibimizle tatbikat gerçekleştiriyoruz. Ne kadar hazır olduğumuzu görmüş oluyoruz.” ifadelerine yer verdi.

EKİPLER ENKAZDAN YARALILARI ÇIKARDI

Ekipler tatbikatın gerçekleştirildiği binada daha sonra arama kurtarma operasyonu gerçekleştirirken eğitimli köpekler de enkaz çalışmalarına destek verdi. Senaryo gereği binada bulunan bir yaralı dışarı taşınarak ilk yardım alanına getirildi. Ekipler yine ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra yaralı hastaneye kaldırıldı.

ORTA MAHALLE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE

Tatbikatın yapıldığı Orta Mahallede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bölgeye depreme dayanıklı ve modern binalar inşa edilecek. Toplamda 447 yapının yıkılacağı proje alanında Pendik Belediyesi ekipleri çevre güvenliği alarak tahliye süreci tamamlanan yapıları yıkıyor. Deprem riskleri göz önünde bulundurularak yıkılan yapılarda 1.Etap ise tüm hızıyla sürüyor. Proje tamamlandığında Orta Mahalle'ye 2081 bağımsız bölüm kazandırılacak.

Pendik Belediyesi PEAK ekiplerinden deprem tatbikatı! Şiddetli bir sarsıntı yaşadılar!Pendik Belediyesi PEAK ekiplerinden deprem tatbikatı! Şiddetli bir sarsıntı yaşadılar!Pendik Belediyesi PEAK ekiplerinden deprem tatbikatı! Şiddetli bir sarsıntı yaşadılar!Pendik Belediyesi PEAK ekiplerinden deprem tatbikatı! Şiddetli bir sarsıntı yaşadılar!

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