Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca “İftara 5 Kala” uygulamasıyla iftara yetişemeyenlere ikramlar dağıtıyor

Ramazan’ın ilk gününden itibaren Pendik’in farklı bölgelerinde mobil araçlarla iftarlık paketler dağıtılıyor. İlçe genelinde yoğunluk yaşayan 6 noktada; Pendik Köprüsü, Kemal Tahir Kütüphanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Fevzi-Çakmak-Hastane Metro Durağı, Pendik Minibüs Durakları, Tavşantepe ve Kurtköy Metro Duraklarında iftara yetişemeyen vatandaşlar için iftariyelikler ikram ediliyor.

RAMAZAN BOYUNCA 40 BİN ADET YEMEK DAĞITILACAK

İftariyelik paketin içerisinde soğuk sandviç, meyve suyu ve hurma bulunuyor. Ramazan boyunca 40.000 adet dağıtım yapılarak iftara yolda yakalanan veya yetişemeyen vatandaşlara oruçlarını açması için iftariyeliklerle ikramda bulunulması planlanıyor.