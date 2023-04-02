Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca “İftara 5 Kala” uygulamasıyla iftara yetişemeyenlere ikramlar dağıtıyor

Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca “İftara 5 Kala” uygulamasıyla iftara yetişemeyenlere ikramlar dağıtıyor. İftar saatine denk gelen ve yolda olan vatandaşlar, Pendik’te farklı noktalarda dağıtılan ikramlarla iftarını açıyor.

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Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca “İftara 5 Kala” uygulamasıyla iftara yetişemeyenlere ikramlar dağıtıyor

Ramazan’ın ilk gününden itibaren Pendik’in farklı bölgelerinde mobil araçlarla iftarlık paketler dağıtılıyor. İlçe genelinde yoğunluk yaşayan 6 noktada; Pendik Köprüsü, Kemal Tahir Kütüphanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Fevzi-Çakmak-Hastane Metro Durağı, Pendik Minibüs Durakları, Tavşantepe ve Kurtköy Metro Duraklarında iftara yetişemeyen vatandaşlar için iftariyelikler ikram ediliyor.

Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca “İftara 5 Kala” uygulamasıyla iftara yetişemeyenlere ikramlar dağıtıyor

RAMAZAN BOYUNCA 40 BİN ADET YEMEK DAĞITILACAK

İftariyelik paketin içerisinde soğuk sandviç, meyve suyu ve hurma bulunuyor. Ramazan boyunca 40.000 adet dağıtım yapılarak iftara yolda yakalanan veya yetişemeyen vatandaşlara oruçlarını açması için iftariyeliklerle ikramda bulunulması planlanıyor.

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