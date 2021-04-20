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Pendik Belediyesi, Ramazan etkinliklerini evlerde yaşatıyor!

Ramazan ayında sosyal medyada yaptıkları etkinliklerle vatandaşlara güzel anlar yaşatan Pendik Belediyesi, yapılan konserler, söyleşiler ve tiyatrolara hız kesmeden devam ediyor. Etkinlikler Youtube ve Facebook sayfaları üzerinden devam ederken 23 Nisan'da da çocuklara özel etkinliklerin olacağı haberi verildi.

Pendik Belediyesi, Ramazan etkinliklerini evlerde yaşatıyor!

Pendik Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak Ramazan ayına özel etkinlikleri başlattı. Böylece konserler, söyleşiler, tiyatrolar daha fazla etkinliği ilçe genelindeki vatandaşlarla buluşturan Pendik Belediyesi, geleneksel Ramazan dinletileri ve eğlencelerini vatandaşların evlerine kadar getirtiyor. 

Pendik Belediyesi Youtube ve Facebook sayfaları üzerinden gösterime giren etkinlikler arasında fasıl, Ramazan sohbetleri, dinleti ve tiyatrolar yer alıyor. İlk hafta Yunus Emre’yle 5 dakika, Hoşgeldin Şehr-i Ramazan Fasl-ı Ramazan, Derviş Sohbetleri, Ramazan Dinletisi ve Çocuk Tiyatrosu düzenlendi.

Pendik Belediyesi, Ramazan etkinliklerini evlerde yaşatıyor!

ETKİNLİKLER 23 NİSAN'DA ÇOCUKLARA ÖZEL OLACAK

23 Nisan’ı da kapsayan Ramazan ayı çocuk etkinliklerinde çocuklar Türk geleneksel oyunlarını ve eğlencelerini deneyimleme fırsatı yakalayacak. Tiyatro, Karagöz ile Hacivat gösterisi, müzikal ve meddah hikayeleri gibi farklı etkinlikler internet üzerinden çocuklarla buluşturulacak. İlki İbiş ile Memiş Hoşgeldin Ramazan çocuk tiyatrosuyla başlayan etkinlikte çocuklar Ramazan ayı boyu neşeli vakit geçirecek.

Pendik Belediyesi, Ramazan etkinliklerini evlerde yaşatıyor!Pendik Belediyesi, Ramazan etkinliklerini evlerde yaşatıyor!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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