Pendik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencisinden takdirlik eser! Dünyaca ünlü tabloları yeniden yorumluyor!

Pendik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinden Neriman Elbasa'nın gittiği aldığı eğitimler sonucu yaptığı eserler büyük beğeni topluyor.

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Pendik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencisinden takdirlik eser! Dünyaca ünlü tabloları yeniden yorumluyor!

Pendik Belediyesi Sanat Akademisi'nde çeşitli yeteneklerin geliştirilmesi ve öğretilmesi için verilen eğitimler devam ediyor. Minyatür eğitimleri kapsamında eğitim alan 61 yaşındaki Neriman Elbasan, batı sanatındaki ikonik eserleri minyatür sanatıyla yorumlayarak eserlere yeni bir güzellik kazandırıyor.

"DEVAMLI ÖĞRENCİ OLMAK GEREK"

Neyzen Tevfik Sanat Merkezi’nde minyatür eğitimi alan Neriman Elbasan “Minyatür benim için bambaşka bir sanat. Girdiğin zaman bırakamıyorsun. Klasik sanatlara hep ilgi duydum. Devamlı öğrenci olmak gerek. Çünkü öğrenme hiç bitmiyor.” diyor.

Klasik sanatlara yönelik verilen kurslarda her şeyden önce sabrın olması gerektiğini vurgulayan Elbasan “Klasik sanatların genelinde sabırdan önce sevgi olmalı. Ben fırçamı bir gün elime almasam uyuyamıyorum.” şeklinde konuştu.

DÜNYACA ÜNLÜ TABLOYU YENİDEN YORUMLUYOR

Bugüne kadar Galata Kulesi’nden hayvan figürlerine çok sayıda konuyu eserlerinde işleyen Neriman Elbasan, şu sıralar öğretmenleri Zehra Akdeniz’in projesine dahil olmuş durumda. Proje kapsamında tüm kursiyerler batı sanatındaki eski ressamların eserlerini minyatür sanatıyla yeniden yorumluyor. Daha önce Gustav Klimt’in Altınlı Kadın eserinin minyatürünü yapan Neriman Elbasan şimdilerde ise Claude Monet’in nilüferler tablosunu minyatür sanatıyla yorumluyor.

Pendik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencisinden takdirlik eser! Dünyaca ünlü tabloları yeniden yorumluyor!Pendik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencisinden takdirlik eser! Dünyaca ünlü tabloları yeniden yorumluyor!Pendik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencisinden takdirlik eser! Dünyaca ünlü tabloları yeniden yorumluyor!Pendik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencisinden takdirlik eser! Dünyaca ünlü tabloları yeniden yorumluyor!Pendik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencisinden takdirlik eser! Dünyaca ünlü tabloları yeniden yorumluyor!

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