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Pendik Belediyesi tam kapanmada tam kadro sahada!

Türkiye genelinde başlatılan tam kapanma süreci devam ederken Pendik Belediyesi bu süreçte 1.485 kişilik ekibiyle ilçe genelinde ilaçlamadan yemek yardımına, cadde yıkamadan parkların tadilatına kadar olan bütün çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Pendik Belediyesi tam kapanmada tam kadro sahada!

Pendik Belediyesi, tam kapanma sürecinde hem vatandaşların ihtiyaçlarına koşmaya devam ederken hem de ilçedeki park, bahçe, cadde ve sokaklardaki temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. 

Sahada görev yapan ekipler, Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri, Zabıta, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 1.485 kişilik ekip sahada görev alıyor.

Pendik Belediyesi tam kapanmada tam kadro sahada!

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMAYACAK

Ekipler, cadde ve sokaklarda yama asfalt serimi gerçekleştirerek caddeleri yıkayıp kamu kurumlarına ait binaları dezenfekte edip haşerelere karşı da ilaçlama yapacak. Bu süreç içinde sokak hayvanlarının beslenmesine de azami ölçüde dikkat ediliyor.

Pendik Belediyesi tam kapanmada tam kadro sahada!

AŞEVİNDEN GÜNLÜK SICAK YEMEK GÖNDERİLECEK

Öte yandan belediyeye ait aşevi tam kapanma sürecinde fazla mesai yapıyor. Güllübağlar Mahallesi’nde yer alan Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde bulunan aşevinden Pendik’te yaşayan ihtiyaç sahibi 2.300 aileye günlük sıcak yemek gönderiliyor.

Pendik Belediyesi tam kapanmada tam kadro sahada!Pendik Belediyesi tam kapanmada tam kadro sahada!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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