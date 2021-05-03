Pendik Belediyesi tam kapanmada tam kadro sahada!

Pendik Belediyesi, tam kapanma sürecinde hem vatandaşların ihtiyaçlarına koşmaya devam ederken hem de ilçedeki park, bahçe, cadde ve sokaklardaki temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Sahada görev yapan ekipler, Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri, Zabıta, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 1.485 kişilik ekip sahada görev alıyor.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMAYACAK

Ekipler, cadde ve sokaklarda yama asfalt serimi gerçekleştirerek caddeleri yıkayıp kamu kurumlarına ait binaları dezenfekte edip haşerelere karşı da ilaçlama yapacak. Bu süreç içinde sokak hayvanlarının beslenmesine de azami ölçüde dikkat ediliyor.

AŞEVİNDEN GÜNLÜK SICAK YEMEK GÖNDERİLECEK

Öte yandan belediyeye ait aşevi tam kapanma sürecinde fazla mesai yapıyor. Güllübağlar Mahallesi’nde yer alan Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde bulunan aşevinden Pendik’te yaşayan ihtiyaç sahibi 2.300 aileye günlük sıcak yemek gönderiliyor.