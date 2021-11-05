Pendik Belediyesi tarafından sahildeki kedi evleri yenileniyor
Pendik Belediyesi ekipleri tarafından sahildeki kedi evleri yenilenmeye başlandı. Belediye ekipleri kış mevsimi öncesi zamana ve mevsim şartlarına bağlı olarak yıpranan eski kedi evlerini yenileriyle değiştirdi.
Eskilerinden farklı olarak daha geniş hacimli ve daha konforlu yeni evlerin yanına suluk ve mama üniteside monte ediliyor.
HAYVANSEVERLER DE KEDİLERE MAMA VERDİ
Kedi evi yenileme çalışmasına eşlik eden hayvanseverler hassasiyetlerinden ötürü Pendik Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek yeni evlerine misafir olan kedilere ilk mamalarını verdi.