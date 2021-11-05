Pendik Belediyesi tarafından sahildeki kedi evleri yenileniyor

Eskilerinden farklı olarak daha geniş hacimli ve daha konforlu yeni evlerin yanına suluk ve mama üniteside monte ediliyor.

HAYVANSEVERLER DE KEDİLERE MAMA VERDİ

Kedi evi yenileme çalışmasına eşlik eden hayvanseverler hassasiyetlerinden ötürü Pendik Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek yeni evlerine misafir olan kedilere ilk mamalarını verdi.