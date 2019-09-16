Pendik Belediyesi Teknofest'te gençlere destek verecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan Teknofest'e Pendik Belediyesi de katılım sağlıyor. Festival alanına kuracağı Bilim Merkezi standı ile Pendik Belediyesi, gençlere bilimsel ve teknolojik açıdan destek vermeyi amaçlıyor.

STATTA BİLİMSEL ÜRÜN TANITIMI YAPILACAK

Teknofest bünyesinde kurulan stant alanında interaktif etkinlikler, bilim merkezlerinde uygulanan atölye uygulamaları ile sergilenen bilimsel ürün tanıtımları yapılacak. Stantda Kaldıraç, Işık Tüneli, Hanoi Kuleleri, Bak Şaşır, İletken İnsan, Sivri Deşarj, El Jeneratörü Vücut Bataryası,Van De Graaf, Birleşen Yüzler ve Palanga gibi birbirinden ilginç deneysel ekipman yer alacak.

Atölye Saatleri ise Saat 11.00 – 12.30 – 14.00 – 15.30 – 17.00 olacak şekilde 10 kişilik gruplara yönelik olacak. Atölyede Vejetaryen Elektrik, Motorlu Gemi, Mancınık, Enerji Parkuru, DNA'nın Şifresi, Rüzgâr Jeteratörü ve Da Vinci Köprüsü gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

ÇEŞİTLİ KATEGORİLERDE TEKNOLOJİ YARIŞMALARI DÜZENLENECEK

TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenliyor. Festivalde, Dünya Drone Kupası, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi ve Hackİstanbul 2019 gerçekleştirilecek. ROKETSAN'ın desteğiyle düzenlenen Roket Yarışması'nın atışları 10 Eylül'e kadar Tuz Gölü'nde yapılacak. Bu yarışmaya lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılıyor.

Festival kapsamında, aralarında Türksat Model Uydu Yarışması'nın da olduğu çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Türksat, hareketli araçlar için ürettiği, denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik ve kesintisiz hizmet imkanı sağlayan SOTM Anteni'ni festivalde tanıtacak. Bu yıl festivali 1 milyonun üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.