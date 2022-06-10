Pendik Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencilerinden yıl sonu etkinliği

Pendik Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan, 11 liseden 580 öğrencinin bulunduğu Tiyatro Okulu'nun bu sene ki yıl sonu etkinlikleri Atatürk Kültür Merkezi ve Şehit Adil Büyükcengiz AİHL'de gerçekleştirildi. Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği Otogargara isimli tiyatro oyunu ile öğrenciler dönem boyunca aldıkları eğitimleri sahneden sunma fırsatına sahip oldular.

OYUN KAHKAHALARLA İZLENDİ

Yıl sonu gösterileri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenen Otogargara oyunu Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sergilendi. Öğrencilerin büyük bir ustalıkla sergiledikleri oyunda kahkahalar havada uçuştu.

GELECEK SENE SERTİFİKA ALACAKLAR

Pendik İlçe Milli Eğitim iş birliğiyle düzenlenen Tiyatro Okulu Projesi Lise ve yetişkin olmak üzere iki grubun katıldığı tiyatro okulunda liseli öğrenciler kendi okullarında eğitim alıyor. Yıl sonu gösterileriyle ilk yılı geride bırakan tiyatro okulunda önümüzdeki sene başarılı olanlara sertifika verilecek.