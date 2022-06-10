ABD duyurdu! Ülkeye Covid-19 testi olmadan girilebilecek!Son dakika! Bakan Nebati duyurdu! "Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek"Bakan Akar'dan Yunanistan'a gözdağı! "Yunanistan'a gerekli karşılığı verdik"Pendik Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencilerinden yıl sonu etkinliğiBaşörtü davasında başı yanan Deniz Çakır, üstüne basa basa "Yanlış yapmadım" dedi! "Artık yalnız olmaktan korkmuyorum"Saçları parlatıyor, canlandırıyor... Artıları ve eksileriyle keratin bakımıDidem Soydan acımadı! Sevgilisinin eski rol arkadaşı Hande Erçel'in oyunculuğuna demediğini bırakmadı! "Vasatlığı yok sayılan oyuncu..."TikTok videosu sınırları zorladı! Çocuk kaçırma olayı ellerinde patladı!Ahmet Davutoğlu'na Malatya ziyaretinde umduğunu bulamadı! Yuhalanınca ortam gerildiOkumanın yaşı yok dedirttiler! 50’li yaşlarda mezun olup kep attılar!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Pendik Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencilerinden yıl sonu etkinliği

Pendik Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencilerinden yıl sonu etkinliği

Pendik Belediyesi Tiyatro Okulu yıl sonu dolayısıyla Otogargara isimli tiyatro gösterimi yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan gösteri de Gülizar ZEKİ Obdan Anadolu Lisesi öğrencileri performansları ile büyük alkış topladı.

Pendik Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencilerinden yıl sonu etkinliği

Pendik Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan, 11 liseden 580 öğrencinin bulunduğu Tiyatro Okulu'nun bu sene ki yıl sonu etkinlikleri Atatürk Kültür Merkezi ve  Şehit Adil Büyükcengiz AİHL'de gerçekleştirildi. Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği Otogargara isimli tiyatro oyunu ile öğrenciler dönem boyunca aldıkları eğitimleri sahneden sunma fırsatına sahip oldular. 

OYUN KAHKAHALARLA İZLENDİ

Yıl sonu gösterileri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenen Otogargara oyunu Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sergilendi. Öğrencilerin büyük bir ustalıkla sergiledikleri oyunda kahkahalar havada uçuştu.

GELECEK SENE SERTİFİKA ALACAKLAR

Pendik İlçe Milli Eğitim iş birliğiyle düzenlenen Tiyatro Okulu Projesi Lise ve yetişkin olmak üzere iki grubun katıldığı tiyatro okulunda liseli öğrenciler kendi okullarında eğitim alıyor. Yıl sonu gösterileriyle ilk yılı geride bırakan tiyatro okulunda önümüzdeki sene başarılı olanlara sertifika verilecek.

Pendik Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencilerinden yıl sonu etkinliğiPendik Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencilerinden yıl sonu etkinliğiPendik Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencilerinden yıl sonu etkinliğiPendik Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencilerinden yıl sonu etkinliği

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT