Pendik Belediyesi transplantasyon yöntemiyle ilçeyi yeşillendirmeye devam ediyor!

Engelsiz Yaşam Merkezindeki ağaçları Fatih Mahallesi'ne taşıyarak kentteki yeşil alanları arttırma projesine devam eden Pendik Belediyesi, kente yeşil alan kazandırmak adına her fırsatı değerlendirmeye devam ediyor.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında bulunan eski Engelsiz Yaşam Merkezi, yeni yeri olan Fevzi Çakmak Mahallesi’nde hizmete girdi. Eski binanın çevresindeki ağaçların bir kısmı transplantasyon (ağaç taşıma) yöntemiyle yeni hizmet binasının etrafına dikildi.

BİR HAFTADA BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Geriye kalan ağaçlar ise yine aynı yöntemle Fatih Mahallesi’ne taşınıyor. 70 kadar sedir ve çam ağacı özel taşıma kamyonuyla Harbiye Sokak’taki boş araziye getirilerek dikiliyor. Bir hafta sonra bitirilmesi hedeflenen taşıma işlemiyle Fatih Mahallesi’nde küçük bir orman kurulmuş olunacak.