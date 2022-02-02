Pendik Belediyesi üçüncü kapalı semt pazarını Esenyalı'da kurdu!

Esenyalı Semt Pazarına, ilk günde vatandaşların ilgisi yoğun olurken esnaf da memnuniyetini dile getirdi.

SEYRANTEPE SOKAKTA HİZMET VERİYOR

83 tezgahın yer aldığı Esenyalı Semt Pazarı Seyrantepe Sokak’ta hizmet veriyor. Bu kapalı pazarın ardından bir kapalı semt pazarı da Güllübağlar Mahallesi’ne yapılıyor. Bu pazarla birlikte Pendik’teki Kapalı Semt Pazarı sayısı 4’e çıkmış olacak.