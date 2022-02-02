Pendik Belediyesi üçüncü kapalı semt pazarını Esenyalı'da kurdu!
Pendik Belediyesi, Pendik Sahil ve Yenişehir Mahallesi’nin ardından üçüncü kapalı semt pazarını Esenyalı Mahallesi'ne kurarak vatandaşların hizmetine sundu.
Esenyalı Semt Pazarına, ilk günde vatandaşların ilgisi yoğun olurken esnaf da memnuniyetini dile getirdi.
SEYRANTEPE SOKAKTA HİZMET VERİYOR
83 tezgahın yer aldığı Esenyalı Semt Pazarı Seyrantepe Sokak’ta hizmet veriyor. Bu kapalı pazarın ardından bir kapalı semt pazarı da Güllübağlar Mahallesi’ne yapılıyor. Bu pazarla birlikte Pendik’teki Kapalı Semt Pazarı sayısı 4’e çıkmış olacak.