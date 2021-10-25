Pendik Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan Uluçınar Cami’si ibadete açıldı

Yeni Mahalle’de yapımı tamamlanan Uluçınar Camiive Külliyesi ibadete açıldı. Uluçınar Vakfı tarafından Pendik Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan cami için açılış töreni düzenlendi.

Törene, Belediye Başkanı Ahmet Cin’le birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, AK Parti Milletvekili Erol Kaya, Kaymakam Hülya Kaya, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, Uluçınar Vakfı Başkan Yardımcısı Rahmi Çakmak ile cami cemaati katıldı.

Kuran tilavetiyle başlayan açılış programı cuma namazı sonrası sergiyle devam etti. Sergide Erol Balcı tarafından hat sanatıyla yazılmış ayetler ve dualardan oluşan eserler yer aldı.

"MADDİ MANEVİ KALKINMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Kabe’nin yeni bir şubesini daha açtık. Pendik’te maddi ve manevi kalkınma noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor.” dedi. Cami yapımı konusunda hayırseverlere teşekkür eden Başkan Ahmet Cin: “Pendik’te 14 caminin inşaatı devam ediyor. Hayırseverlerin desteğiyle onları da tamamlayacağız.” dedi.

SERGİ SALONU VE TAZİYE EVİ DE BULUNUYOR

Pendik Uluçınar Camiikülliye tarzında yapıldı. 1.500 kişi kapasiteli camide ibadet yerinin yanı sıra sergi salonu, taziye evi ve eğitim faaliyetlerinin yapılacağı sınıflar yer alıyor. Cami içindeki ayetler ise 7 aylık bir çalışmanın sonunda Hat Sanatçısı Erol Balcı tarafından tamamlandı.