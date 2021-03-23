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  3. Pendik Belediyesi Velibaba Sanat Merkezi inşasına başladı!

Pendik Belediyesi Velibaba Sanat Merkezi inşasına başladı!

Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin tarafından semt merkezleri ve tesislerin birçoğunun yapımına başlandı. Velibaba Mahallesi’nde yapılması planlanan Velibaba Semt Merkezi inşasında ilk adımlar atıldı.

Pendik Belediyesi Velibaba Sanat Merkezi inşasına başladı!

Başkan Ahmet Cin’in önemli yatırım projeleri arasında yer alan Velibaba Semt Merkezi’nin yapımına başlandı. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak semt merkezi, kültür-sanat ve sağlık alanında pek çok birim barındıracak. Yapımı bittiğinde Velibaba Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde yeşilin içinde çok katlı olarak hizmet verecek olan merkezin 2022 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Velibaba Mahallesi sakinlerinin tüm sosyal, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarına uygun tasarlanan Semt Merkezinde aynı zamanda 5 doktorlu bir Aile Sağlığı Merkezi de olacak. Burada vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Bunun yanı sıra eğitim atölyeleri, muhtarlık ve kütüphane birimlerinin de yer alacağı Velibaba Semt Merkezi, bölgede ikamet eden vatandaşlara farklı alanlarda kolaylık sağlayacak.

Pendik Belediyesi Velibaba Sanat Merkezi inşasına başladı!Pendik Belediyesi Velibaba Sanat Merkezi inşasına başladı!

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