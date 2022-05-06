Hatayspor –Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?FED'in faiz artımını ONS altını harekete geçirdi! Gram ve çeyrek altın yeniden yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatlarıPendik Belediyesi Vosvos’lar ve maskotlar eşliğinde bayram şekeri dağıttıAyrılık sonrası büyük ihanet! İmzaları taklit edildiPendikspor şampiyonluğu coşkuyla kutladı! Belediye Başkanı Ahmet Cin taraftarların sevincine ortak oldu! "Mutlu ve gururluyuz"6 Mayıs 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıYeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan kötü haber! 3 kez atlatmıştı! Yine kansere yakalandı!Atilla Taş'tan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na veryansın! Adamlığına kadar laf etti! "Hakkımı helal etmiyorum"Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! İşte 6 Mayıs 2022 Cuma hava durumuKonken ne demek, TDK'ya göre Konken kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Pendik Belediyesi Vosvos’lar ve maskotlar eşliğinde bayram şekeri dağıttı

Pendik Belediyesi Vosvos’lar ve maskotlar eşliğinde bayram şekeri dağıttı

Pendik Belediyesinin Ramazan Bayramı’na özel hazırladığı Vosvos Şenliği’nin bu yıl ikincisi düzenledi. Renkli Vosvos’lar sevimli maskotlar eşliğinde çocuklara şeker ve balon dağıtıldı.

Pendik Belediyesi Vosvos’lar ve maskotlar eşliğinde bayram şekeri dağıttı

Etkinlik kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde hareket eden Vosvos konvoyu, Bosnalı Şehitler Parkı’na geldi.

BAYRAMI NEŞEYLE KARŞILADILAR

Vosvos’lardan inen maskotlar, masal karakterleri müzikler eşliğinde çocuklara bayram şekeri ve balon hediye etti. Vosvos’lara maskotların yardımıyla binen çocuklar hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Vosvos konvoyu diğer mahallelerdeki çocuklarla buluşmak üzere hareket etti. Bu yıl ikincisi düzenlenen Vosvos Şenliği sayesinde çocuklar Ramazan Bayramı’na keyifli ve renkli bir şekilde girmiş oldu.

Pendik Belediyesi Vosvos’lar ve maskotlar eşliğinde bayram şekeri dağıttıPendik Belediyesi Vosvos’lar ve maskotlar eşliğinde bayram şekeri dağıttıPendik Belediyesi Vosvos’lar ve maskotlar eşliğinde bayram şekeri dağıttı

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT