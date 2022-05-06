Pendik Belediyesi Vosvos’lar ve maskotlar eşliğinde bayram şekeri dağıttı

Etkinlik kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde hareket eden Vosvos konvoyu, Bosnalı Şehitler Parkı’na geldi.

BAYRAMI NEŞEYLE KARŞILADILAR

Vosvos’lardan inen maskotlar, masal karakterleri müzikler eşliğinde çocuklara bayram şekeri ve balon hediye etti. Vosvos’lara maskotların yardımıyla binen çocuklar hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Vosvos konvoyu diğer mahallelerdeki çocuklarla buluşmak üzere hareket etti. Bu yıl ikincisi düzenlenen Vosvos Şenliği sayesinde çocuklar Ramazan Bayramı’na keyifli ve renkli bir şekilde girmiş oldu.