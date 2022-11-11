Pendik Belediyesi'nden 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği! Binlerce fidan dikildi!

Her yıl 11 Kasım tarihinde yurdun dört bir yanında kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Pendik Belediyesi de ilçede bulunan çeşitli mahallelerde fidan dikim etkinliği düzenledi. Birçok öğrencinin katıldığı etkinlikte 1.090 adet çam dikildi.

FİDAN DİKİMİ HAFTAYA DA DEVAM EDECEK

Pendik Belediyesi çarşamba gününden bu yana Ahmet Yesevi ve Kurna Mahallelerinde çam fidanları dikerek çevreyi yeşillendirmeye yeni adımlar attı. Önümüzdeki haftaya kadar sürecek olan fidan dikim etkinliklerinde Pendik Belediyesi ekipleri bu hafta olduğu gibi dikim yapılacak alanlara gelecek öğrencilere fidan dikimi ve bakımı konusunda bilgi verecek. Ardından öğrenciler fidanları belediye ekipleri eşliğinde kendileri dikecek.