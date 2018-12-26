Pendik Belediyesi'nden 150 Okula Spor Malzeme Desteği

Her yıl spor kulüpleri ve okullara malzeme desteği sağlayan Pendik Belediyesi, bu yıl 150 okula spor malzemesi dağıttı. Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende okullara futbol topundan antrenman yeleğine kadar 7.200 malzeme teslim edildi.

Pendik Belediyesi, okullara spor malzemesi desteğine devam ediyor. Bu yıl 150 okula spor malzemesi dağıtıldı. Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde düzenlenen törende konuşan Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin: “Gelecek nesilleri inşa ettiğimiz bilinciyle gençlerin eğitimlerine her zaman önem gösteriyoruz. 26 okulumuzda bulunan spor salonlarıyla genç sporcular yetiştiriyor, çeşitli sportif faaliyetlerinde başarı elde ediyoruz. Gençlere başta sporda olmak üzere her alanda yatırım yapmayı sürdüreceğiz” dedi.