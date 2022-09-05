Pendik Belediyesi'nden 17. sanatçılar buluşması! Çeşitli eserler sergilendi!

Pendik Belediyesi her sene düzenli olarak devam ettirilen geleneksel sanatçılar buluşmasına bu sene de ev sahipliği yaptı. 58'i yerli ve 7'si yabancı olmak üzere toplamda 63 sanatçının eserlerinin yer aldığı festivale Makedonya Kültür Bakanlığı Devlet Müsteşarı Behüciddin Şehabi ve Belediye Başkanı Ahmet Cin'de katılım gösterdi.

KÜLTÜREL VE SANATSAL FAALİYETLERE DEVAM

Festivalin açılışında konuşma yapan Belediye Başkanı "Çok değerli bir festivale ev sahipliği yapıyoruz. Geçen yıl ahşap olan temamız bu yıl cam olarak belirledik. Pendik, kültürel ve sanatsal faaliyetlere öncülük etmeye devam edecek." dedi. Ekinliğe katılan AK Parti Milletvekili Erol Kaya da geleneksel ile popüler sanatları kıyaslayarak " Popüler sanat bir buğday başağın tepesi, bu sanatlar ise köküdür. Bunlar olmadan onlar olmaz." dedi.

"VOSVOS" ADLI ESER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ahşap oyuncaklar, bakır cezveler, halı kilim ve el işleri gibi onlarca eserin sergilendiği festivalde ayrıca halı kilim, bakır dövme, cam füzyon gibi tezgahlarda eserlerin nasıl üretildiğine pratik bilgiler de verilebiliyor.

Festivalde en önemli eserlerden birisi olan ve yoğun ilgi gren eserlerden birisi ise Hafize Uncuoğlu’na ait tamamen camla kaplanmış “Vosvos” adlı eser tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak 6 içerisinde yapıldı.

FESTİVAL 11 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

Bu yılki organizasyonun teması cam olarak belirlendi. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezinde 31 sanatçının katılımıyla “Kumdan Sanata Cam Sergisi” ve ardından panel düzenlenecek. Geleneksel Sanatçılar Buluşması ise 11 Eylül'de sona erecek.