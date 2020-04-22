Pendik Belediyesinden 23 Nisan'da çocuklara maskotlu sürpriz

İSTANBUL (AA) - Pendik Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan şehit ve gazi çocukları ile yetimlere maskotlarla sürpriz yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, maskot ve gönüllülerden oluşan ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocukları ile yetim çocuklara oyuncak paketi hediye etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan çocuklar, hediye paketlerini açarak maskot ve gönüllülere teşekkür etti.

Hediye paketinde oyuncağın yanı sıra kitap, Türk Bayrağı, çikolata ve yapboz da bulunuyor.





Kaynak: AA