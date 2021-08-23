Yeni sezon bomba olacak! Camdaki Kız dizisine dahil olan 2 isim çok konuşulacak!Son dakika | Bakan Bilgin, memur ve memur emeklilerinin maaş zammı oranını açıklıyor (canlı yayın)Fenerbahçe'nin Güney Koreli oyuncusu Kim Min Jae, basın toplantısında açıklamalarda bulundu!Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması: Uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz23 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı |Seksenler TRT 1'de23 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Barbarları Beklerken TRT 2'deİkimizin Sırrı 3. bölüm full, tek parça izle | İkimizin Sırrı son bölüm izleKanunsuz Topraklar dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Hangi kanalda? Ne zaman başlayacak?Tuzla Belediyesinden YKS Sonrası öğrencilere destek! Rehberlik Hizmeti devreye girdi16 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Eyvah Eyvah 2 Star TV'de
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Pendik Belediyesinden aşure günü etkinliği! 5 bin kişiye dağıtıldı!

Pendik Belediyesinden aşure günü etkinliği! 5 bin kişiye dağıtıldı!

Çok sayıda hayırlı olaya sahne olan aşure günü Pendik'te ilahi eşliğinde aşure dağıtımıyla gerçekleşti. Ay yıldız süslemeli aşurelerin ilk dağıtımlarını gerçekleştiren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise bu özel gün ile ilgili ''Allah herkese bol kazançlar, kazasız bir yıl versin'' dedi.

Pendik Belediyesinden aşure günü etkinliği! 5 bin kişiye dağıtıldı!

Pendik Belediyesi aşure gününe özel Pendik Merkez Camisi’nde 5 bin kişiye aşure dağıtımı gerçekleştirdi. İlahi dinletisi eşliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Ahmet Cin“Aşura Günümüz mübarek olsun. Tüm vatandaşlarımıza Allah’tan bol kazançlı bir yıl diliyorum” dedi.

Programa katılan Pendik Müftüsü Musa Bilgiç‘in duası sonrasında Kaymakam Dr. Hülya Kaya ve Başkan Ahmet Cin kazanlarda aşure kaynattı. Başkan Ahmet Cin programın ilerleyen dakikalarında yaptığı konuşmada “Muharrem ayının 10. günündeyiz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeşliğin ve beraberliğin önemli olduğu Aşura Günümüz mübarek olsun. Allah herkese bol kazançlar, kazasız bir yıl versin.” ifadelerinde bulundu. Vatandaşlara ay yıldız süslemeli aşure ikram edilirken ilahi dinletisi gerçekleştirildi.

Pendik Belediyesinden aşure günü etkinliği! 5 bin kişiye dağıtıldı! Pendik Belediyesinden aşure günü etkinliği! 5 bin kişiye dağıtıldı! Pendik Belediyesinden aşure günü etkinliği! 5 bin kişiye dağıtıldı! Pendik Belediyesinden aşure günü etkinliği! 5 bin kişiye dağıtıldı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT