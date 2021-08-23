Pendik Belediyesinden aşure günü etkinliği! 5 bin kişiye dağıtıldı!

Pendik Belediyesi aşure gününe özel Pendik Merkez Camisi’nde 5 bin kişiye aşure dağıtımı gerçekleştirdi. İlahi dinletisi eşliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Ahmet Cin; “Aşura Günümüz mübarek olsun. Tüm vatandaşlarımıza Allah’tan bol kazançlı bir yıl diliyorum” dedi.

Programa katılan Pendik Müftüsü Musa Bilgiç‘in duası sonrasında Kaymakam Dr. Hülya Kaya ve Başkan Ahmet Cin kazanlarda aşure kaynattı. Başkan Ahmet Cin programın ilerleyen dakikalarında yaptığı konuşmada “Muharrem ayının 10. günündeyiz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeşliğin ve beraberliğin önemli olduğu Aşura Günümüz mübarek olsun. Allah herkese bol kazançlar, kazasız bir yıl versin.” ifadelerinde bulundu. Vatandaşlara ay yıldız süslemeli aşure ikram edilirken ilahi dinletisi gerçekleştirildi.