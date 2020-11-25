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  3. Pendik Belediyesi'nden Aydos temizliği! Bir kamyon dolusu çöp çıktı

Pendik Belediyesi'nden Aydos temizliği! Bir kamyon dolusu çöp çıktı

Aydos'ta sorumsuzca etrafa atılan çöpler için harekete geçen Pendik Belediyesi ekipleri yaptıkları temizlik çalışması sonucunda bir Aydos'tan bir kamyon dolusu çöp çıkardı.

Pendik Belediyesi'nden Aydos temizliği! Bir kamyon dolusu çöp çıktı

Çevre düzeni ve temizliğiyl ilgili gerekli çalışmaları her daim yürüten Pendik Belediyesi ekipleri, gelen şikayetler üzerine Aydos ormanında yaptıkları çalışmayla bir kamyona yakın çöpü temizledi.

Ertuğrulgazi Mahallesi’nde Aydos Ormanı kenarında bulunan Orman Caddesi’nde rutin temizlik çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, vatandaşların ormanlık alandaki çöplerle ilgili şikayetiyle karşılaştı.

Pendik Belediyesi'nden Aydos temizliği! Bir kamyon dolusu çöp çıktı

BİR KAMYON DOLUSU ÇÖP ÇIKTI

Çevreye duyarsız kişilerin kış aylarında bile ormanı kirlettiğini belirten vatandaşlar artan çöplerin hem kötü görüntüye hem de rahatsız edici bir kokuya neden olduğunu söyledi. Bunun üzerine ekipler ormanlık alanda kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Çalışma sonunda ormanlık alanda bir kamyon dolusu çöp çıktı.

Pendik Belediyesi'nden Aydos temizliği! Bir kamyon dolusu çöp çıktıPendik Belediyesi'nden Aydos temizliği! Bir kamyon dolusu çöp çıktı

Okan Gül
Video Editörü


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