Pendik Belediyesi'nden bir ilk daha! Türkiye’nin ilk yerli Switch (ağ anahtarı) Pendik güvencesinde!

Pendik Belediyesi Ahmet Cin tarafından imzalanan protokol kapsamında Pnetworks firması tarafından Teknopark’ta üretilen Türkiye’nin ilk yerli Switch’ini (ağ anahtarı) Pendik Belediyesince kullanmaya başladı.

Dünya genelinde birkaç firma tarafından üretilen Switch (ağ anahtarı), Türkiye'de ilk kez Pendik Belediyesi tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Pnetworks firmasınca Teknopark’ta üretilen yerli Switch'i kullanmak için Pendik Belediyesi Ahmet Cin tarafından imzalanan “İşbirliği Protokolü”nün ardından yaptığı konuşmada Başkan Cin, “Belediye olarak bu Switch’i denedik ve başarılı olduğunu gördük. Pendik’te böyle bir markanın Türkiye’ye değer katması adına çok mutluyuz. Bizim sloganımız var: ‘Ne Varsa Pendik’te Var’ diye. Hakikatten öyle, stratejik bir ilçedeyiz. Teknoloji, sanayi ve ticaret olarak ne varsa Pendik’te var.” dedi.

''İNŞALLAH TÜM DÜNYAYA KULLANDIRACAĞIZ''

İmza töreninde konuşan Teknopark Genel Müdürü Bilal Topçu günümüz dünyasında veri saklamanın giderek daha fazla önem arz ettiğini, bu Switch’inTeknopark’ta geliştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Pnetworks Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen ise Switch’lerin stratejik önemine dikkat çekerek “Switch üretimi dünyada birkaç firmanın tekelinde. Bu durumu hep sorgulamışımdır. Şükürler olsun ki bugün bu Switch’i ürettik. Pendik Belediyesiyle kullanmaya başladık, inşallah tüm dünyaya kullandıracağız.” dedi.

SWİTCH ANAHTARI NEDİR?

Ağ anahtarı (İngilizce: switch), PC’lerin ve diğer ağ ekipmanlarının birbirlerine entegre olmasına olanak veren ağ donanımlarından biridir. OSI yedi katman modelinin 2. katmanında ve yeni switch’ler IP routing yapabildiği için 3. katmanda da çalışır.

NASIL ÇALIŞIR?

Ağ anahtarının her biri diğerlerinden bağımsız veri alışverişinde bulunabilir. Bir veri paketi kapılardan birine ulaştığında ağ anahtarı gönderenin Mac adresini ve gönderilen kapıyı adres tablosuna kaydeder. Mac adres tablosundaki mevcut kayıtlar incelenerek hedef MAC adresinin bağlı olduğu kapıyı tespit etmeye çalışır. Eğer herhangi bir kayıt bulunamazsa, veri paketi gelen kapı hariç bütün kapılara gönderilir. Eğer mac adresi biliniyorsa, bu durumda veri paketi sadece hedef kapıya gönderilir. Eğer gönderenin ve alıcının MAC adresleri aynıysa paket silinir.