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  3. Pendik Belediyesi'nden doğa yürüyüşleriyle sağlıklı yaşama tam destek!

Pendik Belediyesi'nden doğa yürüyüşleriyle sağlıklı yaşama tam destek!

Sağlıklı yaşam ve spora katkı amacıyla Pendik Belediyesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen doğa yürüyüşlerinin 5.si Kurna ve Ballıca bölgesinde gerçekleşti.

Pendik Belediyesi'nden doğa yürüyüşleriyle sağlıklı yaşama tam destek!

Koronavirüse karşı aldıkları önlemlerle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapılan doğa yürüyüşlerinin Pendik Belediyesi tarafından 5.si düzenlendi. 25 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş Gençlik Kampı’nda sona erdi. 

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen dağ yürüyüşü Kurna ve Ballıca bölgesinde gerçekleşti. Öğrenciler rehberler eşliğinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak 10 km’lik bir parkurda yürüdü. Yürüyüş, Gençlik Kampı’nda sona erdi. İkramlarla enerji toplayan gençler kampta da masa tenisi, ok atma ve plaj voleybolu oynayarak günü, tamamen sportif faaliyetlerle tamamlamış oldu.

Pendik Belediyesi'nden doğa yürüyüşleriyle sağlıklı yaşama tam destek!Pendik Belediyesi'nden doğa yürüyüşleriyle sağlıklı yaşama tam destek!

Okan Gül
Video Editörü


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