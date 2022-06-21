Pendik Belediyesi'nden 'En Baba Festival'

Pendik Millet Bahçesi'nde Babalar Günü'ne özel etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda baba ve çocuk katılım sağlarken, ok atmadan, penaltı vuruşu yapmaya, deney yapmadan , yarışmalara kadar birçok etkinlik yapıldı. Babaları ile birlikte eğlenceli bir gün geçiren çocuklar gün boyunca doyasıya eğlendiler.

ŞARKILAR SÖYLENDİ, UÇURTMALAR UÇURULDU

"En Baba Festival'de" gün boyu süren yarışmalar ve eğlenceler sahne gösterileri yapıldı Sahneye çıkan “Eski Moda” grubunun müzik dinletisiyle çocuklar babalarıyla şarkılara eşlik etti. Sahnede kurulan karaoke standında ise babalar nostaljik şarkılar söyledi. Festivalin sonunda katılımcılara uçurtma dağıtıldı. Babalar çocuklarına uçurtma uçurmayı öğreterek birlikte vakit geçirdi.