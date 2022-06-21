Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in dolar tahmini sosyal medyayı salladı! Dolar o tarihte 25 lira olacak!Pendik Belediyesi'nden 'En Baba Festival'2022 Danimarka işçi alımı başvuru şartları neler? Danimarka iş başvurusu nereden, nasıl yapılır? Hangi meslekler aranıyor?Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan bayrama sayılı günler kala açıklama! "Geçen yıla oranla yüzde 25-30 oranında zam geldi"İkinci el otomobil fiyatlarını onlar yükseltiyor! "En önemli problem kayıt dışı"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile görüştüFenerbahçe taraftarı kahrolacak! Jan Vesely takımdan ayrıldı, veda mesajı yayımladıParlak bir cilde sahip olmak isteyenlerin olmazsa olmazı! Kuşburnu yağı, cilde doğal kolajen etkisi sağlıyor...Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş açıkladı! Altın almanın tam zamanı!Feci kazada metrelerce havaya uçtu, kazanın hemen ardından işine döndü! "Durmak yok, çalışmaya devam..."
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Pendik Belediyesi'nden 'En Baba Festival'

Pendik Belediyesi'nden 'En Baba Festival'

Pendik Belediyesi Babalar Günü dolayısıyla Pendik Millet Bahçesi'nde 'En Baba Festival' adlı etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikle renkli dakikalar yaşandı.

Pendik Belediyesi'nden 'En Baba Festival'

Pendik Millet Bahçesi'nde Babalar Günü'ne özel etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda baba ve çocuk katılım sağlarken, ok atmadan, penaltı vuruşu yapmaya, deney yapmadan , yarışmalara kadar birçok etkinlik yapıldı. Babaları ile birlikte eğlenceli bir gün geçiren çocuklar gün boyunca doyasıya eğlendiler. 

ŞARKILAR SÖYLENDİ, UÇURTMALAR UÇURULDU

"En Baba Festival'de" gün boyu süren yarışmalar ve eğlenceler sahne gösterileri yapıldı Sahneye çıkan “Eski Moda” grubunun müzik dinletisiyle çocuklar babalarıyla şarkılara eşlik etti. Sahnede kurulan karaoke standında ise babalar nostaljik şarkılar söyledi. Festivalin sonunda katılımcılara uçurtma dağıtıldı. Babalar çocuklarına uçurtma uçurmayı öğreterek birlikte vakit geçirdi.

62b15f93a4118-sym-5168.jpgPendik Belediyesi'nden 'En Baba Festival'Pendik Belediyesi'nden 'En Baba Festival'Pendik Belediyesi'nden 'En Baba Festival'Pendik Belediyesi'nden 'En Baba Festival'

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT