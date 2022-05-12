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Pendik Belediyesinden Engelliler Haftasına özel şenlik

Pendik Belediyesi Engelliler Haftasına özel şenlik düzenledi. Şenliğe katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Tüm yıl boyunca her daim elimizden gelen gayretler çerçevesinde sizlere hizmetlerimizi sunmaya çalışıyoruz.” dedi.

Pendik Belediyesinden Engelliler Haftasına özel şenlik

Pendik Belediyesi, Engelliler Haftasına özel düzenlediği “Engelsiz Şenlik” ile çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Şenliğe katılan Başkan Ahmet Cin’e Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin eşlik etti. Başkan Ahmet Cin konuşmasında “Sizlerle burada olmaktan çok mutluyum. Bu şenliğimizi gelenekselleştirmek istiyoruz. Tüm yıl boyunca her daim elimizden gelen gayretler çerçevesinde sizlere hizmetlerimizi sunmaya çalışıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimiz de bu hizmetler dahilinde sayılı belediyenin yapabildiği çok özel bir proje. Sizler için çalışmalarımız devam ediyor.” dedi. Başkan Ahmet Cin, sonrasında engelli çocuklarla etkinliklere katıldı.

ÖZEL ŞENLİK 4 GÜN SÜRECEK

Çamlık Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 10-13 Mayıs tarihleri arasında 4 gün boyunca sürecek festivalde palyaço, yüz boyama, İbiş Gösterisi, müzikli eğlenceler, halat çekme ve çuval yarışları, Bubble Baloncuk Gösterisi, jonglör ve daha birçok etkinlik yapılıyor. Her yaştan engelli çocuk ve birey festivalde keyifli dakikalar geçiriyor. Eğlencenin yanı sıra alanda yemek ve pamuk şeker ikramı yapılıyor.

Pendik Belediyesinden Engelliler Haftasına özel şenlikPendik Belediyesinden Engelliler Haftasına özel şenlikPendik Belediyesinden Engelliler Haftasına özel şenlik

Bölge Gündem Editör Ekibi
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