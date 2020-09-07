Pendik Belediyesi'nden Giresun'daki afetzedelere yardım eli!

Giresun'daki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürmeye devam eden Pendik Belediyesi, yolladıkları gıda yüklü kamyon Dereli ilçesindeki yardıma muhtaç kişilere teslim edildi.

Pendik Belediyesi, sel ve heyelan felaketinden etkilenen Giresun’daki afetzedelere gıda kolisi yüklü kamyon gönderdi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin,“Yaşanan Sel Felaketinden etkilenen Giresun Halkının Yanındayız” yazılı pankartların asılı olduğu kamyon şehre ulaştı. İçerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı gıda kolileri Dereli ilçesindeki afetzedelere teslim edildi. Giresun halkının yanında olduklarını söyleyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Bölgedeki afetzede kardeşlerimize destek olmak amacıyla gıda kolilerini gönderdik. Yaralarımızı hep beraber saracağız.”dedi.