Pendik Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul desteği!

Pendik Belediyesi ekipleri, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından 700 ihtiyaç sahibi aileye kırtasiye malzemesi desteği verdi.

Pendik Belediyesi okulların açılmasıyla birlikte Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kayıtlı olan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi yardımı yaptı. Okulların açıldığı ilk hafta gerçekleştirilen çalışmalarda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kayıtlı ailelerin evlerine gidilerek yardımda bulunuldu.

700 ÖĞENCİYE ULAŞTIRILDI

Ailelerin öğrencilerine içerisinde bir dönem boyunca öğrencinin ihtiyacı olabilecek tüm araç ve gereçlerin bulunduğu çanta hediye edildi. Toplamda 700 ilk ve ortaokul ile lise öğrencisine ulaşıldı.