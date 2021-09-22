Pendik Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul desteği!
2021 - 2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullardaki çalışmalarına hız veren Pendik Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kayıtlı olan ailelerin çocuklarına yardımında bulundu. Çocuklara kırtasiye malzemesi desteği veren belediye ekipleri, onlara okul ihtiyaçlarından oluşan çanta hediye etti.
Pendik Belediyesi ekipleri, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından 700 ihtiyaç sahibi aileye kırtasiye malzemesi desteği verdi.
Pendik Belediyesi okulların açılmasıyla birlikte Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kayıtlı olan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi yardımı yaptı. Okulların açıldığı ilk hafta gerçekleştirilen çalışmalarda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kayıtlı ailelerin evlerine gidilerek yardımda bulunuldu.
700 ÖĞENCİYE ULAŞTIRILDI
Ailelerin öğrencilerine içerisinde bir dönem boyunca öğrencinin ihtiyacı olabilecek tüm araç ve gereçlerin bulunduğu çanta hediye edildi. Toplamda 700 ilk ve ortaokul ile lise öğrencisine ulaşıldı.