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  3. Pendik Belediyesi’nden işçi maaşlarına iyileştirme! 1 Temmuz tarihinde başlıyor!

Pendik Belediyesi’nden işçi maaşlarına iyileştirme! 1 Temmuz tarihinde başlıyor!

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, belediyenin şirketi Personel A.Ş çalışanların tamamına toplu sözleşme öncesi brüt 700 TL iyileştirme yapıldığını açıkladı. Başkan Ahmet Cin; “Enflasyon nedeniyle personelimizin yaşadığı sıkıntıyı bir nebze giderebilmek amacıyla, toplu sözleşme öncesi maaşlarda kısmi bir iyileştirme yaptık. Toplu sözleşmemizi 1 Temmuz 2022 Tarihinde yapacağız:” dedi.

Pendik Belediyesi’nden işçi maaşlarına iyileştirme! 1 Temmuz tarihinde başlıyor!

Pendik Belediyesi, belediye şirketi olan Personel A.Ş. çalışanlarının tümünün mevcut  maaşlarına brüt 700 TL iyileştirme yaptı.

Yapılan iyileştirmenin toplu sözleşmedeki artışa esas olduğu açıklandı. Başkan Ahmet Cin ve Hizmet-İş Sendikası yetkililerince imza altına alınan iyileştirme protokolü Ocak ayı maaşlarına yansıtılarak geçerli olacak.  

1 TEMMUZ TARİHİNDE BAŞLIYOR

1 Temmuz 2022  tarihinde yapılacak toplu sözleşmede iyileştirilmiş maaşlar esas alınacak. Belediye ve Sendika arasında uzlaşılan artış oranı iyileştirilmiş maaşlar üzerinden hesaplanarak uygulanacak. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin; “Enflasyon baskısı nedeniyle personelimizin yaşadığı sıkıntıyı bir nebze giderebilmek amacıyla, toplu sözleşme öncesi maaşlarda kısmi bir iyileştirme yaptık. 1 Temmuz 2022 Tarihinde yapacağımız toplu sözleşmede, imkanlarımızın el verdiği en iyi oranı personelimize sunacağız. Yaptığımız iyileştirmenin personelimize hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.

Hizmet-İş Sendikası yetkilileri ise ;“Hem asgari ücretteki düzenleme, hem enflasyon baskısı nedeniyle toplu sözleşmeye kadar iyileştirme talebimizi yönetimle paylaşmıştık. Yaptığımız görüşmeler neticesinde aradaki dönem için bir iyileştirme yapıldı. Bu iyileştirme ile toplu sözleşmede alacağımız zam oranını, oransal olarak yükseltmiş oluyoruz. İşçimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu güzel adımı güzel bir toplu sözleşmeyle taçlandıracağız.” İfadelerini kullandı.

Pendik Belediyesi’nden işçi maaşlarına iyileştirme! 1 Temmuz tarihinde başlıyor!Pendik Belediyesi’nden işçi maaşlarına iyileştirme! 1 Temmuz tarihinde başlıyor!Pendik Belediyesi’nden işçi maaşlarına iyileştirme! 1 Temmuz tarihinde başlıyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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