Pendik Belediyesi'nden Kurtköy Metro İstasyonu'nun çevresine devasa meydan!

Pendik Belediyesi Kurtköy Metro hattının çevresini düzenlemeye yönelik yaptığı çalışmalara devam ediyor Metro İstasyonu'nun çevresinde yapılacak olan büyük meydanda oturma alanları, büfe, mescit ve tuvalet gibi yerler bulunacak. yapım aşamasında olunan meydanın Metro İstasyonu ile tamamlanması planlanıyor.

YAPILAN MEYDANLARDA BİRDEN FAZLA ALAN OLACAK

Ankara Caddesi üzerinde Kurtköy Metro İstasyonu’na entegre olarak inşa edilen meydan tamamlandığında 7 bin 500 metrekarelik bir alana sahip olacak. 3 bin 650 metrekarelik yeşil alan bulundurulacak. Belediye ekipleri aynı çalışmayı ayrıca Yayalar-Şeyhli ve Fevzi Çakmak Mahallelerine meydan inşa ediyor. Aynı şekilde yapımı devam eden metro istasyonlarına entegre edilecek meydanlardan Yayalar-Şeyhli 2 bin metrekare, Fevzi Çakmak ise 3 bin 800 metrekarelik alana sahip olacak. Bu meydanlarda aynı zamanda otopark yer alacak. Fevzi Çakmak’a yapılan meydanda 500, Yayalar-Şeyhli’ye yapılan meydanda ise 300 araçlık otopark hizmet verecek.