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  3. Pendik Belediyesi'nden önemli çalışma! İBB'nin sorumluluğundaki dere temizlendi, kötü koku giderildi

Pendik Belediyesi'nden önemli çalışma! İBB'nin sorumluluğundaki dere temizlendi, kötü koku giderildi

Pendik Belediyesi ekipleri, İBB'in sorumluluk alanı içerisinde yer alan bir dereden bir kamyon çöp temizledi.

Hizmetleri ile gönül belediyeciliğinde örnek bir belediye olan Pendik Belediyesi ekipleri vatandaşların talepleri doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ’nin sorumluluğundaki derede temizlik çalışması yaptı.

Çamçeşme Mahallesi Ataman Karina Sitesi önündeki dereden kötü kokular gelmesi üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yaptıkları çalışmada çöp yığınları arasında koltuk, klozet gibi ev eşyalarının bulunması dikkat çekti.  

KÖTÜ KOKU VE SİNEKLERE SON VERİLDİ

Akşam saatlerinde yapılan temizlik çalışması sayesinde derede çöp yığınları sonucu oluşan koku ve sineklere son verildi.

Pendik Belediyesi'nden önemli çalışma! İBB'nin sorumluluğundaki dere temizlendi, kötü koku giderildiPendik Belediyesi'nden önemli çalışma! İBB'nin sorumluluğundaki dere temizlendi, kötü koku giderildi

 



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