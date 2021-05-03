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  3. Pendik Belediyesi'nden tam kapanmada Vefa Kıraathanesi ziyaretçilerine büyük destek!

Pendik Belediyesi'nden tam kapanmada Vefa Kıraathanesi ziyaretçilerine büyük destek!

Pendik'te ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşların sosyalleşmesi için ''Pendik'te Yalnız Değilsiniz'' projesi kapsamında kurulan Vefa Kıraathanesi ziyaretçilerinin tam kapanma sürecinde de belediye ekipleri tarafından manevi duygular eşliğinde evleri gezilerek ihtiyaçları karşılandı.

Pendik Belediyesi'nden tam kapanmada Vefa Kıraathanesi ziyaretçilerine büyük destek!

Pandemi ile hizmetine ara verilen Vefa Kıraathanesi sakinlerinin evleri Pendik Belediyesi ekipleri tarafından tam kapanmada gezilerek ihtiyaçları giderildi.

Yaşlı vatandaşlara hizmet vermesi amacıyla açılan Vefa Kıraathanesi pandemi önlemleri ve kısıtlamaları sebebiyle bir süredir ara vermişti. Ancak Pendik Belediyesi ve Pendik Gönüllüleri bu süreçte Vefa Kıraathanesi’nin ziyaretçisi olan yaşlı vatandaşları unutmadı.

Pendik Belediyesi'nden tam kapanmada Vefa Kıraathanesi ziyaretçilerine büyük destek!

''PENDİK'TE YALNIZ DEĞİLSİN''

”Pendik'te Yalnız Değilsiniz” projesi kapsamında Pendik'te ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlar iftardan hemen önce ziyaret ediliyor, hal ve hatırları sorularak yalnız bırakılmıyor. Ramazan ayının atmosferine ve manevi duygularına uygun şekilde kapılarına kadar ziyaret edilen yaşlılara ayrıca hurma ve Ramazan pidesinden oluşan ufak bir hediye de ikram ediliyor.

Pendik Belediyesi'nden tam kapanmada Vefa Kıraathanesi ziyaretçilerine büyük destek!

YAŞLILAR ASLA YALNIZ KALMIYOR

Gönüllüler aracılığıyla yaklaşık 500 yaşlı vatandaş ziyaret edildi. İlk kez gönüllü olan vatandaşlarla birlikte evlerinde pişen iftar yemekleri yalnız yaşayan yaşlılara ulaştırılıyor. Paylaşmanın arttığı şu dönemlerde yaşlılar asla yalnız kalmıyor.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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