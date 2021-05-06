Pendik Belediyesi'nden vatandaşlara müjde! Pendik Kart geliyor!

Vatandaşların Pendik'teki sosyal ve kültürel imkanlardan daha avantajlı bir şekilde yaralanması için Pendik Belediyesi, Pendik Kartı uygulamaya geçirdi. İnternetten yapılan başvuru sonucu alınan kartın geçerli olduğu iş yerleri ve tesislerin ayrıntılarına mobil uygulamadan ulaşılabilecek.

Pendik'te yaşayan herkesin başvuru yaparak sahip olabileceği Pendik Kart, belediyeye ait sosyal ve spor tesislerinde geçerli indirim ve avantajlar sağlıyor. Belediye tesislerinin yanı sıra anlaşmalı iş yerlerinde indirimlerden yararlanılıyor. İndirim oranları ve tüm avantajların geçerli olduğu iş yerlerinin bilgisine web sitesi ve belediye mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

PENDİK KART NASIL ALINIR?

Pendik Kart’a pendikkart.pendik.bel.tr internet sitesinden başvuru yaparak tüm indirim ve avantajlardan yararlanılabiliyor. Pendik Belediyesi sosyal ve spor tesislerinde geçerli olan Pendik Kart’a tüm vatandaşlar başvuru yapabiliyor. Geçerli iş yerleri ve tesislerin ayrıntılarına Pendik Belediyesi Mobil Uygulaması üzerinden de ulaşılabiliyor. Başvuru yapıldıktan sonra sitede bilgisi bulunan noktalardan kart teslim alınıyor. Tam kapanma sürecinde başvuru yapan vatandaşlar kartlarını bu noktalardan Ramazan Bayramı sonrası alabilecek.