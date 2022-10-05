Pendik Belediyesi'nden Yaşlılar Günü'ne özel etkinlik! Unutulmaz bir gün yaşandı!

Pendik Belediyesi 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü dolayısıyla Vefa Kıraathanesi sakinlerini ağırlayarak unutulmaz bir gün yaşattı.

Rukiye Karapunar
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Pendik Belediyesi'nden Yaşlılar Günü'ne özel etkinlik! Unutulmaz bir gün yaşandı!

Pendik Belediyesi önemli gün ve haftalar kapsamında etkinlikler yapmaya devam ediyor. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamın etkinlik düzenleyen belediye, Vefa Kıraathanesi'nde bulunan yaşlılara yönelik bir etkinlik düzenledi.

ESKİLERİ YAD ETTİLER

Düzenlenen programda ilk olarak yaşlılara yönelik şiir yarışma düzenlendi ve başarılı olan kişilere ödül verildi. Çeşitli etkinliklerinde düzenlendiği önemli günde daha sonra langırt ve masa tenisi oynayan vefa sakinleri ok atmayı öğrenme dersleri verildi.

Etkinliğe katılan yaşlılar gün sonunda kendileri için hazırlanan ve içinde pikap, ahizeli telefon gibi 60 ve 70’li yıllara ait nostaljik eşyaların bulunduğu köşede fotoğraf çektirdiler.

Pendik Belediyesi'nden Yaşlılar Günü'ne özel etkinlik! Unutulmaz bir gün yaşandı!Pendik Belediyesi'nden Yaşlılar Günü'ne özel etkinlik! Unutulmaz bir gün yaşandı!Pendik Belediyesi'nden Yaşlılar Günü'ne özel etkinlik! Unutulmaz bir gün yaşandı!Pendik Belediyesi'nden Yaşlılar Günü'ne özel etkinlik! Unutulmaz bir gün yaşandı!Pendik Belediyesi'nden Yaşlılar Günü'ne özel etkinlik! Unutulmaz bir gün yaşandı!Pendik Belediyesi'nden Yaşlılar Günü'ne özel etkinlik! Unutulmaz bir gün yaşandı!

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