Pendik Belediyesi'nden yeni sokak isimlendirmesi! İki caddeye Sultan Abdülhamit Han ve Sultan Vahdettin isimleri verildi, CHP'den karara tepki gecikmedi!

Pendik Belediye, ekim ayı oturumu esnasında iki caddenin isimlerinin değiştirilerek Sultan Abdülhamit Han ve Sultan Vahdettin isimlerinin verildiğini açıkladı. Yeni sokak isimlendirmesi kararına İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve Pendik Meclis Üyesi Tarık Balyalı tarafından tepki geldi.

"BU TEKLİFLERİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Karara tepki gösteren İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve Pendik Meclis Üyesi Tarık Balyalı, “Genel siyasetin dahil olduğu, kutuplaşmadan medet uman ve provokatif amaçlı olduğunu değerlendirdiğimiz bu teklifleri doğru bulmuyoruz. Adetimiz değildir ama sokak isimlendirmelerine ret oyu vereceğiz” şeklinde konuştu.

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AK Parti'li Meclis üyesi Murat Türkyılmaz, Balyalı'nın ifadelerine “Provokatif iddiası çok ağır bir iddia” şeklinde yanıt verdi.

Caddelere verilen yeni isimleri okuması için katiplere talimat veren Türkyılmaz, Sultan Abdülhamit Han ve Sultan Vahdettin isimlerinin verilmesinin uygun görüldüğünü ifade etti.

Oylamaya geçilen karara CHP tarafından red oyu gelse de AK Parti ve MHP tarafından onay verildiği için kabul edildi.