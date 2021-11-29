Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Leyla ile gezintide! Kırkı çıkmadan sokağa çıktı!Tedbirlerinizi alın! 52 il'de şiddetli fırtına görülecek! 17 il için turuncu, 35 il için sarı uyarı verildi!Lodosun gözü yaşlı olur dedikleri! İzmir sular altında kaldı, fırtına nedeniyle sahillerde deniz taştı! Araçlar su içerisinde yüzüyor!Misafir dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Misafir ne zaman, neden final yapıyor?Doktor İrem Büşra Üngül kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte İrem Büşra Üngül'ün biyografisi...Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Onur Durmaz'ın biyografisiEbru Şallı'yı kahreden haber! Evlat acısından sonra bir kayıp daha yaşadı! Babası yaşamını yitirdiVAR Odası programından rujlu farkındalık! Ünlü isimler canlı yayın boyunca rujlu yanaklarıyla durdu!Tekirdağ'da görev yapan Doktor İrem Büşra Üngül, kaçan kedisini kurtarmak isterken canından oldu! Genç doktor 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti!Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir aşkına nazar değdi! Ayrılık haberi sevenlerini hayrete düşürdü!
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Pendik Belediyesine bir ödül daha! Sağlıklı Şehirler Yarışması 2021 Jüri Özel Ödülü’ünü kazandı

Pendik Belediyesine bir ödül daha! Sağlıklı Şehirler Yarışması 2021 Jüri Özel Ödülü’ünü kazandı

Pendik Belediyesi “Az Enerji Tüketen, Çevreci, Karbon Salınımı Düşük Bisiklet Yolu Projesi”yle Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 2021 Jüri Özel Ödülü’nü aldı.

Pendik Belediyesine bir ödül daha! Sağlıklı Şehirler Yarışması 2021 Jüri Özel Ödülü’ünü kazandı

Pendik Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 2021’e katıldı. 17 Kasım’da Antalya’da gerçekleştirilen ödül töreninde ülke genelinden pek çok belediye projeleriyle yarıştı. Çevre dostu ve kaynakların daha bilinçli kullanılmasını hedefleyen “Az Enerji Tüketen, Çevreci, Karbon Salınımı Düşük Bisiklet Yolu” Projesi, Jüri Özel Ödülü’nü aldı.

ÇEVRECİ PROJE 

Bu proje ile hareketliliği artırarak sağlıklı bir toplum oluşturmak, obezite ve hareketsizliğe bağlı hastalıkların azaltılması gibi sağlıklı yaşam konularında bilinçlenme amaçlanıyor.Aynı zamanda kısa mesafe yolculuklarda araç kullanımını azaltılması,trafik ve araçlardan kaynaklanan çevresel kirlilik ve emisyonların azaltılması konuları da projede büyük önem taşıyor. İlçe genelinde şimdiye kadar 22 kmlik bisiklet yolu tamamlandı.Yenişehir, Çamlık, Kurtköy ve Harmandere bölgelerinde gerçekleştirilen “Bisiklet Yolları Projesi” tamamlandığında 50 km’yi bulması planlanıyor.

Pendik Belediyesine bir ödül daha! Sağlıklı Şehirler Yarışması 2021 Jüri Özel Ödülü’ünü kazandıPendik Belediyesine bir ödül daha! Sağlıklı Şehirler Yarışması 2021 Jüri Özel Ödülü’ünü kazandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT