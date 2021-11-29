Pendik Belediyesine bir ödül daha! Sağlıklı Şehirler Yarışması 2021 Jüri Özel Ödülü’ünü kazandı

Pendik Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 2021’e katıldı. 17 Kasım’da Antalya’da gerçekleştirilen ödül töreninde ülke genelinden pek çok belediye projeleriyle yarıştı. Çevre dostu ve kaynakların daha bilinçli kullanılmasını hedefleyen “Az Enerji Tüketen, Çevreci, Karbon Salınımı Düşük Bisiklet Yolu” Projesi, Jüri Özel Ödülü’nü aldı.

ÇEVRECİ PROJE

Bu proje ile hareketliliği artırarak sağlıklı bir toplum oluşturmak, obezite ve hareketsizliğe bağlı hastalıkların azaltılması gibi sağlıklı yaşam konularında bilinçlenme amaçlanıyor.Aynı zamanda kısa mesafe yolculuklarda araç kullanımını azaltılması,trafik ve araçlardan kaynaklanan çevresel kirlilik ve emisyonların azaltılması konuları da projede büyük önem taşıyor. İlçe genelinde şimdiye kadar 22 kmlik bisiklet yolu tamamlandı.Yenişehir, Çamlık, Kurtköy ve Harmandere bölgelerinde gerçekleştirilen “Bisiklet Yolları Projesi” tamamlandığında 50 km’yi bulması planlanıyor.