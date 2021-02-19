Pendik Belediyesi’ne iki yeni başkan yardımcısı atandı
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, aylar sonra belediye üst yönetiminde değişikliğe giderek 2 yeni başkan yardımcısı ataması gerçekleştirdi. İşte haberin detayları…
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti’den Pendik Belediye Başkanı seçilen Ahmet Cin, belediye yönetim kadrosunda değişikliğe gitti.
Başkan yardımcısı olarak memuriyet kadrosunda bulunan Fen İşleri müdürü olarak görev yapan Tarık Kuru ve AK Parti Meclis üyesi Hakan Öğütçü’yü belediye başkan yardımcısı olarak atadı.
Ahmet Cin belediye üst yönetiminde seçildiği günden bugüne Vahap Doğan, Atakan Yüce ve İbrahim Hakkı Aysan görev alıyordu. Bu atamalarla 3 olan başkan yardımcılığı 5’e çıkmış oldu.
Öte yandan Tarık Kuru’dan boşalan Fen İşleri Müdürlüğüne Yusuf Yakut getirildi.
Bu atamalardan sonra, Başkan yardımcılıklarına bağlı olan müdürlüklerde değişmiş oldu.
Hakan Öğütcü Kimdir? Pendik Belediye Başkan Yardımcısı
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İşte o müdürlükler:
BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN
Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, İç Denetim Birimi
PENDİK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ATAKAN YÜCE
Hukuk İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü
PENDİK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAKAN ÖGÜTÇÜ
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü
PENDİK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İBRAHİM HAKKI AYSAN
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
PENDİK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VAHAP DOĞAN
Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü
PENDİK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TARIK KURU
Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü