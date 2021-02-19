Pendik Belediyesi’ne iki yeni başkan yardımcısı atandı

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti’den Pendik Belediye Başkanı seçilen Ahmet Cin, belediye yönetim kadrosunda değişikliğe gitti.

Başkan yardımcısı olarak memuriyet kadrosunda bulunan Fen İşleri müdürü olarak görev yapan Tarık Kuru ve AK Parti Meclis üyesi Hakan Öğütçü’yü belediye başkan yardımcısı olarak atadı.

Ahmet Cin belediye üst yönetiminde seçildiği günden bugüne Vahap Doğan, Atakan Yüce ve İbrahim Hakkı Aysan görev alıyordu. Bu atamalarla 3 olan başkan yardımcılığı 5’e çıkmış oldu.

Öte yandan Tarık Kuru’dan boşalan Fen İşleri Müdürlüğüne Yusuf Yakut getirildi.

Bu atamalardan sonra, Başkan yardımcılıklarına bağlı olan müdürlüklerde değişmiş oldu.

Hakan Öğütcü Kimdir? Pendik Belediye Başkan Yardımcısı

Tarık Kuru kimdir? Pendik Belediye Başkan Yardımcısı

İşte o müdürlükler:

BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN

Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, İç Denetim Birimi

PENDİK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ATAKAN YÜCE

Hukuk İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü

PENDİK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAKAN ÖGÜTÇÜ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü

PENDİK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İBRAHİM HAKKI AYSAN

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

PENDİK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VAHAP DOĞAN

Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü

PENDİK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TARIK KURU

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü



