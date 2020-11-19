Pendik Belediyesi'ne kültür-sanat kategorisinde büyük ödül!

Pendik Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından her yıl düzenlenen Altın Karınca Ödülleri'nde kültür-sanat kategorisinde Altın Karınca 2020 Kültür Sanat Ödülü'nü aldı.

Marmara Belediyeler Birliğinin her yıl düzenlediği Altın Karınca Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 10 farklı kategoride düzenlenen yarışmada Pendik Belediyesi, Klasik Sanatlar Merkezi Projesiyle kültür-sanat kategorisinde ödül aldı.

''MİLLETLER YAŞAMLARINI GELENEKLERİYLE YAŞATIRLAR''

Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da düzenlenen ödül töreninde konuşan Başkan Ahmet Cin: “Oktay Sinanoğlu’nun ‘Milletler yaşamlarını gelenekleriyle yaşatırlar.’ diye bir sözü var. Biz de o mesajı alarak geleneksel sanatlarımızın yaşatılmasıyla ilgili projemiz olan Klasik Sanatlar Merkezimizi kurmuştuk. Şimdi ise içinde sanal gerçeklik odalarının da bulunduğu 12 sanat dalıyla faaliyet gösteren merkezimiz ödüle layık görüldü. İnşallah, yeni projelerle ödül almaya devam edeceğiz.” dedi.

TÜRKİYE'NİN İLK DİGİTAL TEKNOLOJİ TABANLI KLASİK SANATLAR MERKEZİ

Geçen yıl açılışı gerçekleştirilen Pendik Klasik Sanatlar Merkezi, Türkiye'nin ilk Dijital Teknoloji Tabanlı Klasik Sanatlar Merkezi niteliği taşıyor. Pendik Belediyesi Neyzen Tevfik Sanat Evi`nde bulunan merkezde klasik sanat eserleri sanal gözlükle izlenebiliyor. Merkezde kütüphanenin yanı sıra ücretsiz atölyeler de bulunuyor.