Pendik Belediyesi'ne yenilikçi güncelleme!

İlçe genelinde vatandaşlara kolaylık sağlamak için çalışmalarını sürdüren Pendik Beelediyesi, WEB sitesi ve mobil uygulamasında da değişikliğe giderek yeni site ve uygulamayı hizmete soktu.

Yenilenen www.pendik.bel.tradresi sadeleştirildi. En çok kullanılan hizmetlere hemen sayfanın altındaki hızlı erişim, günlük iş programı, sanat akademisi ve aile gençlik menülerinden ulaşılabiliyor. Hemen aşağıda ise klasik web sitesi görünümünde Belediye Başkanı Ahmet Cin ve belediyenin etkinliklerini içeren haberler ve etkinlikler ile diğer bölümler yer alıyor.

UYGULAMAYI PLAY STORE VE APP STORE'DAN İNDİRMEK MÜMKÜN

Pendik Belediyesi mobil uygulaması ise tamamen kullanıcı düşünülerek çok daha basit hale getirildi. Uygulamanın ana sayfası yine en çok kullanılan hizmetlere en hızlı erişilecek şekilde tasarlandı. Bu sayede vatandaşlar vergi ödemeden tiyatro bileti satın almaya kadar birçok işlemi zaman kaybetmeden kolaylıkla yapabilecek.

Uygulamayı aşağıdaki adreslerden indirebilirsiniz: