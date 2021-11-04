Pendik Belediyesinin 13. spor tesisi olan Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı

Pendik Belediyesi Mete Gazoz Spor Kompleksi törenle açıldı. Törene Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin, Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya ve basın mensupları katıldı.

Törendeki konuşmasında Pendik’teki birçok projeyi anlatan Başkan Ahmet Cin: “Kısa bir süre önce olimpiyatlarda şampiyon olan Busenaz Sürmeneli kardeşimizin ismini verdiğimiz başka bir kompleksimizi açmıştık .Bugün de atasporumuzun güzide temsilcisi Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz kardeşimizin ismini vererek 13. kompleksimizi açtık. Gençler için yaptığımız yatırımlarla Pendik Belediyesi öncü olmaya devam ediyor. Okçuluğa ilgili genç kardeşlerimiz arttı, Mete’nin bu yaşta şampiyonluk kazanmış olması atasporumuza bir ivme kazandırdı. Biz de inşallah okçuluk merkezi kurarak bu spor dalının gelişmesini, gençlerimizin bu dalda daha da etkinleşmesi konusunda katkı sunmaya devam edeceğiz. Hazırlıklarımız devam ediyor.” diyerek müjde verdi.

Komplekse adı verilen olimpiyat şampiyonu ise “Bu çok güzel ve büyük spor kompleksine benim adımın verilmesi beni çok gururlandırdı. Bu yüzden Pendik Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

GENÇLER İÇİN HİZMET

Törene katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan: “Gençlerimiz için Mete bir rol model. Pendik Belediyesine Mete’nin ismini yaşattığı için özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah, böylelikle Pendik’te hem okçuluk sporu güçlü kalacak hem de burada daha çok çocuğumuz öğrenecek. Pendik Belediyesine çocuklarımız ve gençlerimiz için kütüphanesinden spor merkezine kadar tüm çalışmaları için teşekkür ediyorum.” dedi. Kaymakam Hülya Kaya ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Şirin ise yeni kompleksin tüm Pendikli gençlere hayırlı olmasını dileyerek Pendik Belediyesinin spor alanındaki hız kesmeyen çalışmalarını tebrik etti.

13. SPOR TESİSİ

Pendik Belediyesinin 13. spor tesisi olan ve 3.226m2 genişliğindeki Mete Gazoz Spor Kompleksinde basketbol, fitness ve pilates salonlarının yanı sıra açık futbol sahası ve çocuklar için oyun alanı da yer alıyor. Pendikliler üye olduktan sonra PendikKart’larıyla komplekse giriş yapabiliyor.