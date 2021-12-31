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  3. Pendik Belediyesinin başlattığı tiyatro okulunda eğitimler başladı! 2 yıllık eğitimin ardından tiyatro oyuncusu yetiştirilmesi hedefleniyor

Pendik Belediyesinin başlattığı tiyatro okulunda eğitimler başladı! 2 yıllık eğitimin ardından tiyatro oyuncusu yetiştirilmesi hedefleniyor

Pendik Belediyesinin başlattığı tiyatro okulunda eğitimler devam ediyor. Liseli öğrenci ve yetişkinler olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilen eğitimler sonucunda tiyatro oyuncusu yetiştirmek hedefleniyor.

Pendik Belediyesinin başlattığı tiyatro okulunda eğitimler başladı! 2 yıllık eğitimin ardından tiyatro oyuncusu yetiştirilmesi hedefleniyor

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Tiyatro Okulu Projesi başladı.

Proje kapsamında 580 lise öğrencisi ile 60 yetişkin eğitim görüyor. Öğrenciler, haftanın bir günü kendi okullarında yetişkinler ise Neyzen Tevfik Sanat Evi’nde bir gün eğitim alıyor.

EĞİTİMLER 2 YIL SÜRECEK

Pendik Belediyesi daha önce de gençlere ve yetişkinlere tiyatro eğitimi vermişti. Bu kez düzenlenen Tiyatro Okulu’nda ise daha uzun ve nitelikli eğitimler verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda liselilere verilen tiyatro eğitimi 2 yıl sürecek. 2 yılın sonunda alacakları sertifika sonrası lise öğrencilerine, veteran grubu olarak tabir edilen yetişkin tiyatrosunda eğitim verilecek. Tüm bu eğitimler sonucunda tiyatro oyuncusu yetiştirmek hedefleniyor.

Pendik Belediyesinin başlattığı tiyatro okulunda eğitimler başladı! 2 yıllık eğitimin ardından tiyatro oyuncusu yetiştirilmesi hedefleniyorPendik Belediyesinin başlattığı tiyatro okulunda eğitimler başladı! 2 yıllık eğitimin ardından tiyatro oyuncusu yetiştirilmesi hedefleniyorPendik Belediyesinin başlattığı tiyatro okulunda eğitimler başladı! 2 yıllık eğitimin ardından tiyatro oyuncusu yetiştirilmesi hedefleniyor

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