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  3. Pendik Belediyesinin düzenlediği etkinlikte gençler Erasmus ile yurt dışı fırsatlarını öğrendiler

Pendik Belediyesinin düzenlediği etkinlikte gençler Erasmus ile yurt dışı fırsatlarını öğrendiler

Pendik Belediyesi Erasmus Günleri Bilgilendirme Etkinliği 14 Ekim'de düzenledi. Etkinlik kapsamında gençler, Erasmus+ ve projeleri hakkında deneyimli kişilerden bilgi edindi.

Pendik Belediyesinin düzenlediği etkinlikte gençler Erasmus ile yurt dışı fırsatlarını öğrendiler

Pendik Belediyesi Erasmus Günleri kapsamında Erasmus+ Programının ve projelerinin tanınırlığının artırılması adına 14 Ekim’de etkinlik düzenledi.

Pendik Gençlik Kampı’nda gerçekleşen Erasmus Günleri Bilgilendirme Etkinliğinde Erasmus+ Programı ve hibelendirilen projeler hakkında tanıtımlar yapıldı. Gençler Erasmus+ fırsatları, Avrupa Dayanışma Programı, yurt dışı gönüllülüğü hakkında bilgilendirildi. Katılımcılar İstanbul Kent Üniversitesi Erasmus Ofisi’yle bir araya gelerek deneyimlerin paylaşıldığı oturumlara katıldı. Alanda aynı zamanda doğa yürüyüşleri, ok atma, basketbol ve voleybol etkinlikleri de düzenlendi. Programa eşlik eden gençler kamp sonunda katılım belgesi aldı.

Pendik Belediyesinin düzenlediği etkinlikte gençler Erasmus ile yurt dışı fırsatlarını öğrendilerPendik Belediyesinin düzenlediği etkinlikte gençler Erasmus ile yurt dışı fırsatlarını öğrendiler

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