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  3. Pendik Belediyesi'nin düzenlediği sergide Atilla İlhan'ın hayatına yer verildi!

Pendik Belediyesi'nin düzenlediği sergide Atilla İlhan'ın hayatına yer verildi!

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında açılan “Attila İlhan Özel Sergisi” ünlü Şair Attila İlhan’ın şiirlerini ziyaretçilerine Türkiye’de bir ilk olarak sesli bir şekilde dinleme zevki sunuyor.

Pendik Belediyesi'nin düzenlediği sergide Atilla İlhan'ın hayatına yer verildi!

Bugüne kadar birçok özel sergiye ev sahipliği yapan Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi bu kez 2005 yılında vefat eden Şair Attila İlhan’ın eserlerini sanatseverlere sunuyor. Dünya Şiir Günü vesilesiyle de tekrar anılan ünlü Şair Attila İlhan’ın sevenleri, 5 Nisan’a kadar sergiyi ziyaret ederek farklı bir deneyim yaşama fırsatı bulacak. Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı İşbirliğiyle hazırlanan sergide sanatçının fotoğraf ve şiirlerinin yanı sıra özel eşyaları da sergileniyor.

ŞİİRLER SESLİ DİNLENEBİLİYOR

Sergide Attila İlhan’ın birbirinden güzel ve anlamlı 10’a yakın şiiri bulunuyor. Türkiye’de bir ilk olarak sergiye katılan misafirler bu şiirleri, özel olarak kurulan sistem ve ekipman sayesinde sesli olarak dinleyebiliyor. Vakıf aracılığıyla temin edilen koleksiyon parçaları arasında ünlü şairin kitapları, eski paltosu, plakları, çocukluktan yetişkinliğe anılarını barındıran fotoğrafları ve nostaljik telefonu da yer alıyor. Serginin açılışına katılanlara Pendik Belediyesinin hazırladığı Attila İlhan Özel Baskı Anma Gazetesi ücretsiz olarak dağıtılıyor. Anma Gazetesinde pek çok yazarın ve düşünürün Attila İlhan’ın hayatı, Türk edebiyatındaki yeri ve şiir geleneği hususunda kaleme aldığı yazılar yer alıyor.

Pendik Belediyesi'nin düzenlediği sergide Atilla İlhan'ın hayatına yer verildi!Pendik Belediyesi'nin düzenlediği sergide Atilla İlhan'ın hayatına yer verildi!Pendik Belediyesi'nin düzenlediği sergide Atilla İlhan'ın hayatına yer verildi!Pendik Belediyesi'nin düzenlediği sergide Atilla İlhan'ın hayatına yer verildi!

Pendik Belediyesi'nin düzenlediği sergide Atilla İlhan'ın hayatına yer verildi!

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