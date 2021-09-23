Pendik Belediyesi'nin , PENTAŞ A.Ş için içi alımı başvuruları başladı!

Pendik Belediyesi tarafından işçi alımı yapılacak. Pendik Belediyesi bünyesine bağlı şirketlerden biri olan PENTAŞ A.Ş'de çalıştırmak üzere işçi arayan Pendik Belediyesi, başvuruların da başladığını açıkladı. Pendik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada

"PENTAŞ A.Ş. Bünyesinde istihdam edilmek üzere,

Sosyal Tesislerimizde çalışacak Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Garson, Komi alımı yapılacaktır. Başvurular şahsen şirket merkezine veya aşağıdaki link üzerinden yapılacaktır.

http://www.pentas.istanbul/ikbasvuru.aspx

Adres: Batı Mah. Erol Kaya Cad. No:12/1 Pendik-İSTANBUL

Tel: 0 216 491 11 08" ifadelerine yer verildi.