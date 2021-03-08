Pendik Belediyesinin sağlık seminerleri bilgilendiriyor! Egzersiz yapmanın faydaları anlatıldı

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların sağlığına dikkat etmeleri için uzman tavsiyelerini dinleyerek hareket etmesi önem arz ediyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce seminerler düzenleniyor. Sosyal medya üzerinden canlı olarak düzenlenen seminer serisinin son konuğu Eğitmen Sevilay Keskin oldu.

Egzersiz yapmanın önemine değinen Keskin," Egzersiz yapmak kandaki iyi ve kötü kolestrolü dengeler. İyi kolestrolü vücudumuzda yükseltebilecek şeylerden biri beslenme, diğeri ise devam eden sürekli olan egzersizdir. Kalp damar rahatsızlıkları riskini en aza indirir ve kalp damar sisteminin güçlenmesini sağlar. Egzersizle birlikte kuvvetlenen kas, kemik ve eklem yapısıyla kadınlarda osteoporoz riski de azalır." ifadelerini kullandı.

"YEME ALIŞKANLIKLARIMIZ DEĞİŞTİ"

Vatandaşların pandemi sürecinde yemek yeme alışkanlığının değiştiğini anımsatan Keskin," Yeme alışkanlıklarımız değişti, geç vakitlere kadar oturuyor, sabit kalıyor, enerjisiz düşüyoruz. Tüm bunlar düzenli egzersizle düzeltilebiliyor.” diyerek egzersiz yapmanın önemini vurguladı.

Spor yapan çocukların daha zeki, problem çözmede daha rahat olduğuna dikkat çeken Keskin, çocukların hayatına spor ve egzersizin katılması gerektiğini kaydetti.

SPOR YAPMAK ŞART

Egzersizin beyni daha aktif çalıştırdığının yapılan çalışmalarla ortaya konduğunu anlatan Keskin," Aile büyüklerimizde Alzheimer gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Bunların önlenmesi için spor yapmaları şart. Basit egzersizlerle beynin aktif edilmemiş noktalarını aktive edebiliriz. Daha sağlıklı ve bilinçli bir toplum oluşturmak için egzersiz her yaşa şart.” diyerek sözlerini noktaladı.