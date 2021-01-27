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  3. Pendik Belediyesi'nin toplu temizlik çalışması ilçe genelinde devam ediyor!

Pendik Belediyesi'nin toplu temizlik çalışması ilçe genelinde devam ediyor!

Pendik Belediyesi'nin geçtiğimiz son baharda başlattığı 3 ayda bir mahalle bazlı düzenlenen toplu temizlik ve yol bakım onarım çalışması ilçe genelinde ekipler tarafından sürdürülüyor.

Pendik Belediyesi'nin toplu temizlik çalışması ilçe genelinde devam ediyor!

Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün iş birliğiyle 3 ayda bir Pendik'te gerçekleşen toplu temizlik ve yol bakım onarım çalışması Harmandere, Yenişehir ve Çamlık Mahallelerinden başladı.

İlk kez geçtiğimiz son baharda başlayan Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle aynı anda sürdürülen Toplu Temizlik ve Yol Bakım Onarım Çalışması devam ediyor. Ekipler bir ay sürecek çalışmaya bugün Harmandere, Yenişehir ve Çamlık Mahallelerinden başladı.

Pendik Belediyesi'nin toplu temizlik çalışması ilçe genelinde devam ediyor!

EKİPLER İLÇENİN HER YERİNE DOKUNUYOR

Çalışma kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırım tamiri, yama gibi alt yapı çalışmaları gerçekleştirirken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ağaç budama ve çim biçme çalışması yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise süpürme ve yıkama işlemiyle cadde ve sokakları pırıl pırıl yapıyor. 3 ayda bir yapılan Toplu Temizlik ve Yol Bakım Çalışması yarın Kurtköy ve Şeyhli Mahallelerinde gerçekleştirilecek.

Pendik Belediyesi'nin toplu temizlik çalışması ilçe genelinde devam ediyor!

Pendik Belediyesi'nin toplu temizlik çalışması ilçe genelinde devam ediyor!Pendik Belediyesi'nin toplu temizlik çalışması ilçe genelinde devam ediyor!Pendik Belediyesi'nin toplu temizlik çalışması ilçe genelinde devam ediyor!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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